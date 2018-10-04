إيقاف الرحلات والزيارات بالمدارس بعد وفاة طالب في مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس، عن توجيه الجهات المختصة، لعدد من رواد النشاط بالمدارس الأهلية والحكومية بمكة المكرمة، بتعليم المنطقة لإيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر.

ويذكر أن هذا القرار جاء بعد وفاة طالب رحلة المدرسة الترفيهية بمكة أمس الأربعاء، أثناء عودته من الرحلة، بسبب الإرهاق والتعب؛ حيث كان يعاني من أمراض القلب.

من المقرر أن تصدر الإدارة التعليمية بيانًا حول تلك الحادثة بعد استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ، بينما لا تزال جثة الطالب في ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لحين انتهاء إجراءات التحقيقات من الجهات ذات العلاقة.

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