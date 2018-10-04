إيقاف الرحلات والزيارات بالمدارس بعد وفاة طالب في مكة
كشفت مصادر اليوم الخميس، عن توجيه الجهات المختصة، لعدد من رواد النشاط بالمدارس الأهلية والحكومية بمكة المكرمة، بتعليم المنطقة لإيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر.
ويذكر أن هذا القرار جاء بعد وفاة طالب رحلة المدرسة الترفيهية بمكة أمس الأربعاء، أثناء عودته من الرحلة، بسبب الإرهاق والتعب؛ حيث كان يعاني من أمراض القلب.
من المقرر أن تصدر الإدارة التعليمية بيانًا حول تلك الحادثة بعد استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ، بينما لا تزال جثة الطالب في ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لحين انتهاء إجراءات التحقيقات من الجهات ذات العلاقة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتوقفها ليش توقفونها
هذي فيها فائدة للطلاب وتنفيس عنهم
لكن حاولوا تعرفون حالات الطلاب الصحية
ولو تطلب الأمر تقرير طبي من المستشفى
يحضره ولي الأمر مع تسجيل الطالب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 1 ساعة
الحالة هذي من الحالات النادرة
فمعروف أن الأطفال والطلاب والشباب بشكل عام يتمتعون بمناعات قوية
وحن صغار كنا نطلع نبتغث بوسط التراب
ونسبح في البرك والأبيار
وكل ماشفنا عمارة عظم وتحتها بطحاء
طلعنا ننقز منها
ومشاكلنا مع الطبيعة كثيرة
والحمد لله
كل الأمور تمام.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19172 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويصبر اهله