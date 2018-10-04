بالفيديو..خبراء يعلقون على قرار توطين المدارس الأهلية

علي القحطاني (صدى):

علقت فاطمة عبدالرحمن معلمة متضررة من قطاع التعليم الأهلي، اليوم الخميس ، على قرار توطين المدارس الأهلية والعالمية.

وقالت المعلمة في برنامج سيدتي : قرار توطين المدارس الأهلية ليس جديد، والمعلم يحتاج جهة رقابية وأمان وظيفي من القطاع الخاص وهناك تلاعب في بعض المدارس.

في حين قال مستشار تطوير الأعمال الإدارية والتعليمية عبدالله الناهسي : توطين الوظائف الإدارية والإشرافية بالمدارس الأهلية والعالمية مهم جدا ويناسب مجال السيدات في العمل ويفتح أمام الكثير من الشباب فرص كثيرة.

وتحدثت منى العبياني خريجة تربية خاصة من ثلاث سنوات، عن قصة معاناة مع التعليم الأهلي والتي بدأت بالمراقبة المستمرة وعدم الراحة وانتهت بحسم الراتب

وقالت الخريجة : كان ممنوع أن أجلس على كرسي طوال اليوم بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في كل مكان بالمدرسة.

#فاطمة_عبدالرحمن .. معلمة متضررة من قطاع التعليم الأهلي: قرار توطين المدارس الأهلية ليس جديد، والمعلم يحتاج جهة رقابية وأمان وظيفي من القطاع الخاص وهناك تلاعب في بعض المدارس #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/h8cxAGJ0IB — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

مستشار تطوير الأعمال الإدارية وال تعليمية د. #عبدالله_الناهسي : توطين الوظائف الإدارية والإشرافية بالمدارس الأهلية والعالمية مهم جدا ويناسب مجال السيدات في العمل ويفتح أمام الكثير من الشباب فرص كثيرة @dr_alnahsi#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/UeCh9OjvWQ — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٤ أكتوبر ٢٠١٨