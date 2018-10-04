فرع العمل والتنمية بالرياض يُحرر 174 مخالفة وينذر 280 منشأة

عادل الحربي (صدى):

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار الوزاري رقم 95296 القاضي بتوطين 4 مهن شاملة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 /1 / 1440 هـ. وأسفرت الحملات عن تحرير 119 مخالفة وإنذار 152منشأة.

من جهة أخرى نفذت مفتشات مكتب عمل الرياض عدد من الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بقرارات وزارة العمل وأسفرت هذه الحملات عن زيارة 955 محلاً وضبط 55 مخالفة وانذار 128 محلاً.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة،مبيناً أن هذه الحملات قد شملت 3350 منشأة تجارية.

ودعا المطوع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.