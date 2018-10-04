رئيس الهيئة يطلع على مشروع دمج غرفة عمليات جدة

حسين العلي(صدى):

بحضور معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، اليوم الخميس، خطوات تطبيق دمج غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة مع غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة ، بعد نجاح التجربة، والتي شهدت دمج غرفة عمليات الطائف في غرفة عمليات العاصمة المقدسة في شهر شعبان الماضي.

ويهدف مشروع دمج غرف العمليات في منطقة مكة المكرمة إلى تسهيل وسرعة تمرير البلاغات الإسعافية، وتعزيز عملية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ورفع عوائد الاستثمار التقني، وتوفير التكاليف التشغيلية، فضلا عن التكامل مع مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911.

وتعزز فكرة الدمج أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة العمل الإسعافي في جميع مناطق المملكة عبر منظومة متكاملة من البرامج التنموية تضمن تحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات وفق آلية عمل موحدة، وتعزيز الاستفادة من الامكانيات التقنية المتوفرة في تسهيل الإجراءات الإدارية التي تعمل بها الهيئة بالإضافة الى تسريع العمل والمخرجات في الهيئة، وتحسين جودة الإتصالات وتقنية المعلومات في مرافق الهيئة لاسيما في فروع الهيئة بالمناطق وتحسين جودة اتصال غرف العمليات المركزية مع المراكز الإسعافية وإدخال بعض الأنظمة المتطورة لغرف العمليات المركزية.