بالفيديو والصور.. الفتح يقتنص 3 نقاط من الاتحاد ويبقيه في ذيل القائمة

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الفتح، في الفوز على الاتحاد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول للفتح عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، ومن ثم أحرز منصور حمزي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت القاتل.

وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد زياد الصحفي في الدقيقة الـ63 ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وأصبح الفتح في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بينما يظل الاتحاد متذيل القائمة بنقطة واحدة فقط.