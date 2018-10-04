سيمينس: 13 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا اليوم الخميس، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس مراقبة، مبرمج- ضمان ومراقبة الجودة، مشرف المحولات- خدمات توليد الطاقة، مدير أنظمة الفرز- مشروع مترو الرياض، مهندس مشروع، مهندس اختبار وتكليف- كهرباء.

وأكدت ” الشركة ” ، أنه من ضمن الوظائف المُتاحة ” مهندس أنظمة الطاقة- مهندس حماية، مهندس خدمات حقل- معدات دوارة، مهندس خدمات حقل، أخصائي مبيعات الرقمية، مهندس خدمات تقنية، مهندس- خدمات توليد الطاقة، مهندس أنظمة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://jobs.siemens-info.com