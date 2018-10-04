بالفيديو والصور.. ثلاثية صادمة من الرائد لـ الفيحاء

نواف السالم(صدى):

اكتسح نادي الرائد، نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح صالح خالد الشهري الأهداف في الدقيقة الـ10 ثم سجّل هدفًا أخر في الدقيقة الـ28، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين.

وسجّل أحمد حمودان الهدف الثالث للرائد في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء، كما شهدت المباراة طرد لاعب الفيحاء غوميز في الدقيقة الـ71.

🎥 الهدف الاول لنادي #الرائد سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 10.#الفيحاء 0 : 1 #الرائد pic.twitter.com/2cZyq11I4q — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ أكتوبر ٢٠١٨



.

🎥 الهدف الثاني لنادي #الرائد سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 27.#الفيحاء 0 : 2 #الرائد pic.twitter.com/3XfEwpLfkd — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ أكتوبر ٢٠١٨