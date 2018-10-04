  • الخميس 4

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو والصور.. ثلاثية صادمة من الرائد لـ الفيحاء

بالفيديو والصور.. ثلاثية صادمة من الرائد لـ الفيحاء

بالفيديو والصور.. ثلاثية صادمة من الرائد لـ الفيحاء
نواف السالم(صدى):

اكتسح نادي الرائد، نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح صالح خالد الشهري الأهداف في الدقيقة الـ10 ثم سجّل هدفًا أخر في الدقيقة الـ28، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين.
وسجّل أحمد حمودان الهدف الثالث للرائد في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء، كما شهدت المباراة طرد لاعب الفيحاء غوميز في الدقيقة الـ71.

 

 

 

 

 

 

 


.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *