مصفاة ساتورب تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للعمل بالجبيل

علي القحطاني (صدى):

أتاحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدة تخصصات؛ للعمل بمقرها في محافظة الجبيل.

وكشفت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:

. مشرف التطوير الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

. مستشار عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

. مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

. مساح بحري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. رئيس مجموعة التفتيش: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

كما أعلنت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من 3 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الرابط career5.successfactors.eu