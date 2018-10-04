بالفيديو ..” هند البلوشي ” تفقد شعرها بسبب الضغط النفسي
أعلنت الممثلة الكويتية هند البلوشي، عن معاناتها من مرض ” الثعلبة ” الذي يسبب الصلع في بعض مناطق الشعر.
وظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تقول ، إن هذا المرض أصابها بسبب الضغط النفسي، مؤكدة أنها ستستخدم لعلاجه زيتاً ” زيت العجائب ” .
وأكدت على ضرورة اهتمام النساء بحالتهن النفسية لأن لها تأثيراً كبيراً على شكلهن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 1 ساعة
الثعلبة مالها الا دقيق القمح
تحطينه على شعرك المعفن
وإن شاءالله مايصبح الا وأنتي
بخير🤗