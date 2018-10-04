بالفيديو ..” هند البلوشي ” تفقد شعرها بسبب الضغط النفسي

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الممثلة الكويتية هند البلوشي، عن معاناتها من مرض ” الثعلبة ” الذي يسبب الصلع في بعض مناطق الشعر.

وظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تقول ، إن هذا المرض أصابها بسبب الضغط النفسي، مؤكدة أنها ستستخدم لعلاجه زيتاً ” زيت العجائب ” .

وأكدت على ضرورة اهتمام النساء بحالتهن النفسية لأن لها تأثيراً كبيراً على شكلهن.