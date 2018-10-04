” التعليم ” تكشف مصير الحراس الرسميين عقب اعتماد الشركات

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور ” ماجد الحربي ” المشرف العام عن الأمن والسلامة بوزارة التعليم، اليوم الخميس، عن مصير حراس المدارس الرسميين.

وقال ” الحربي ” عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل ” تويتر ” ، إنه بعد اعتماد العمل بنظام الشركات لتأمين المدارس، سيباشرون الحراس الجدد العمل في مدارس لا تتوفر فيها حراسات.

وأضاف ” الحربي ” ، ردًّا على بعض الاستفسارات حول مصير الحراس القدامى ممن يمتلكون مساكن داخل المدارس: جهود زملائنا السابقة مقدرة، وهذه الجهود هي لدعم المدارس التي لا تتوفر فيها حراسات.

وأعترفت ” وزارة التعليم ” ، في وقت سابق أن هناك نقص كبير في حراس المدارس، مبينة أنه من المفترض أن يصل العدد إلى ثلاثة حراس في المدرسة الواحدة.

والجدير بالذكر أن ” وزارة التعليم ” ، أصدرت خطابات الترسية لعدد من الشركات الأمنية من قبل شركة تطوير للمباني لسد هذا العجز، وذلك لتوفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة حارس لمدارس التعليم بدأ عملها الفعلي هذا الأسبوع.

وستقوم ” إدارات التعليم ” من خلال إدارات الأمن والسلامة بتوفير الكوادر البشرية المناسبة للالتحاق بهذه الشركات من القوائم المتوفرة لديهم، حراس الأجر اليومي أو المتقدمين على وظائف للحراس.