” إيلاف ” تعلن 24 وظيفة شاغرة بمكة والمدينة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة إيلاف المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى؛ والعمل سيكون بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مندوب استقبال وتوديع (عدد 7 وظائف/ مكة المكرمة)، مندوب استقبال وتوديع (عدد 8 وظائف/ المدينة المنورة)، مندوب استقبال وتوديع (عدد 9 وظائف/ جدة).

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2019م، من خلال الرابط هنـــــا..