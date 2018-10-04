رئيسا الهلال والزمالك يؤكدان على أهمية السوبر السعودي المصري
أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الخميس، على أهمية السوبر السعودي المصري، لتعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
وقال الأمير محمد بن فيصل: لمثل هذه المناسبات دور هام في تعزيز العلاقات المتينة بين الشعبين، وتسهم بشكل كبير في زيادة أواصل المحبة والأخوة.
في حين قال مرتضى منصور: موفقتنا على لعب مباراة السوبر تأتي في إطار حرصنا على توطيد العلاقات السعودية المصرية، الممتدة منذ عقود، أتمنى أن تعكس المباراة الصورة الحقيقة للعلاقة المتينة بين الشعبين.
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