رئيسا الهلال والزمالك يؤكدان على أهمية السوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الخميس، على أهمية السوبر السعودي المصري، لتعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وقال الأمير محمد بن فيصل: لمثل هذه المناسبات دور هام في تعزيز العلاقات المتينة بين الشعبين، وتسهم بشكل كبير في زيادة أواصل المحبة والأخوة.

في حين قال مرتضى منصور: موفقتنا على لعب مباراة السوبر تأتي في إطار حرصنا على توطيد العلاقات السعودية المصرية، الممتدة منذ عقود، أتمنى أن تعكس المباراة الصورة الحقيقة للعلاقة المتينة بين الشعبين.