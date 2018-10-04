بالأسماء.. ” الأعلى للقضاء ” يعلن تعيين 41 خريجًا من جامعة القصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن صدور خطاب فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء رقم52109 بتاريخ 21/10/1439هـ إلى سعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية بشأن استكمال مسوغات مرشحي كلية الشريعة بجامعة القصيم من خريجي الفصل الدراسي الثاني للعام 1438/1439هـ للعمل في السلك القضائي.

وطالبت المذكورة أسماؤهم، بمراجعة أقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال مسوغات التعيين واحضار الأوراق اللازمة وهي على النحو الآتي: أصل المؤهل الجامعي وأصل الهوية الوطنية وصور شمسية مقاس 4/6 وصورة من حسن السيرة والسلوك الصادر من الجامعة إن وجد، ليتم رفع الأوراق للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تعيين المرشحين حسب النظام.

والأسماء هي:

1 عمر بن محمد بن ابراهيم المهوس

2 خالد بن عبدالله بن مشعان الحربي

3 محمد بن انس بن محمد السليم

4 صالح بن عبدالعزيز بن صالح العمرو

5 ابراهيم بن حمد بن عبدالله الجاسر

6 ياسر بن ناصر بن ابراهيم البرادي

7 عبدالله بن صالح بن سليمان المرزوق

8 سلمان بن فهد بن محمد الصقعوب

9 عبدالملك بن احمد بن عبدالله العبيسي

10 عبدالسلام بن محمد بن عبدالرحمن الجطيلي

11 سلمان بن عبدالله بن فهد العوده

12 حسام بن محمد بن ناصر الحمامه

13 عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العقل

14 بدر بن معزي بن ندى العتيبي

15 عمر بن صالح بن عبدالله الدامغ

16 محمد بن عبدالرحمن بن محمد العثيمين

17 محمد بن صالح بن محمد الفوزان

18 عبدالرحمن بن سعد بن محمد الحمود

19 خالد بن صالح بن عبدالله الهذلول

20 سليمان بن علي بن صالح السعيد

21 ياسر بن صالح بن عبدالله البليهي

22 حمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الصهيل

23 حسام بن محمد بن عبدالله النمله

24 فهد بن محمد بن علي العمر

25 سلمان بن محمد بن صالح المديفر

26 عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان الوشمى

27 محمد بن عبدالله بن رشيد الرشيد

28 عبدالله بن خالد بن علي العايد

29 زكريا بن براهيم بن مانع البليهي

30 عمر بن محمد بن سليمان الفوزان

31 عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله العايد

32 عبدالله بن احمد بن محمد المقبل

33 عبدالملك بن خالد بن عبدالله الرشودي

34 محمد بن صالح بن سليمان الصقعبي

35 عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العقيل

36 صالح بن فوزان بن محمد الفوزان

37 محمد بن عبدالله بن محمد الشاوي

38 عبدالسلام بن محمد بن علي الدخيل

39 اسامه بن محمد بن براهيم العمر

40 اسماعيل بن صالح بن عبدالعزيز التويجري

41 اسامه بن فهد بن علي الحميد