القبض على مفحط موقف مدرسة ثانوية في محايل

علي العنزي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن القبض على المفحط، الذي ظهر في مقطع الفيديو لعدد من ممارسي ظاهرة التفحيط أمام إحدى المدارس الثانوية بمحايل.

وكان نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر عدد من المراهقون يحولون مواقف مدرسة ثانوية بمحايل، إلى ساحة للتفحيط معرضين أنفسهم وطلاب المدرسة للخطر.

وشهدت مواقف مدرسة ثانوية ” الإمام الأوزاعي ” الثانوية بالريش شمال محايل، ممارسة تفحيط من قبل بعض المراهقين بصفة شبه متكررة، ما يهدد سلامة طلاب ومنسوبي المدرسة وعابري الطريق المقابل.

وأدت ” الظاهرة ” ، إلى عرقلة حركة السير، وإثارة حالة من الذعر، والخوف في نفوس المارة ومرتادي المكان.

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