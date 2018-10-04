37 مقعدًا شاغرًا ضمن التشكيلات الإشرافية بتعليم شقراء

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، عن حاجتها لشغل 37 مقعدًا شاغرًا ضمن التشكيلات الإشرافية، حيث تتضمن 20 مشرفة وم13 مشرفًا وأربعة مقاعد مشتركة في عدة تخصصات.

وأتاحت الإدارة، التقديم عليها أمام المؤهلين من معلمي ومعلمات مدارس الإدارة، داعية الجميع إلى الاطلاع على ضوابط الترشح، وفق لائحة التشكيلات الإشرافية المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

كما أوضحت أنه يمكن للراغبين والراغبات في التقديم على تلك المقاعد الشاغرة؛ الدخول على الرابط: ” https://goo.gl/Sp4KpD ” قبل الساعة 11:00 من صباح يوم ٤ صفر 1440.