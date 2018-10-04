  • الخميس 4

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. سقف منزل سعودي يقطر عسلًا

بالفيديو.. سقف منزل سعودي يقطر عسلًا

بالفيديو.. سقف منزل سعودي يقطر عسلًا
عادل الحربي (صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، بعد تفاجئه عقب عودته من إجازة أن سقف منزله يقطر عسل.

وأظهر ” الفيديو ” وجود خلية كاملة كونها سرب من النحل في سقف منزله بعد أن كشف عنه المواطن.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11470 ] نشر منذ 56 دقيقة

ما شـــاء الله تبــارك الرحــمن .
.
صــحه وعـافـــيه الله يهـــنيه .🍯🐝🍯😋😋.

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 41 دقيقة

عقبال جنوبية💖 يقـطر السقف بزيت الأرغـان *الأصلي* 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 11470 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا يخيتي دهـر⌛.🌻.
.
زيت الأرغـان *الأصلي* مَحـدِن راح يجيبه لخيتي جنوبيه إلا إنتي .☺️.
.
يعني راح تدفعين راتب شهر للتر الواحد راح تدفعين .😁😄.
*
بشريني عن ألدغابيج إيفـون ومحمد عسـاهم بخــير عسى ربي يحفظهم .🤗🤗.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *