بالفيديو.. سقف منزل سعودي يقطر عسلًا
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، بعد تفاجئه عقب عودته من إجازة أن سقف منزله يقطر عسل.
وأظهر ” الفيديو ” وجود خلية كاملة كونها سرب من النحل في سقف منزله بعد أن كشف عنه المواطن.
•#متداول_حاليا #المملكة_العربية_السعودية /#فيديو 🔴 #السعودية | مواطن عاد الى منزله بعد اجازة فوجد السقف يقطر عسلاً pic.twitter.com/fHzndtyios
— 💢 مُتداول حالياً 💢 (@_news_024) ٤ أكتوبر ٢٠١٨
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11470 ] نشر منذ 56 دقيقة
ما شـــاء الله تبــارك الرحــمن .
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صــحه وعـافـــيه الله يهـــنيه .🍯🐝🍯😋😋.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 41 دقيقة
عقبال جنوبية💖 يقـطر السقف بزيت الأرغـان *الأصلي* 😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11470 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا يخيتي دهـر⌛.🌻.
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زيت الأرغـان *الأصلي* مَحـدِن راح يجيبه لخيتي جنوبيه إلا إنتي .☺️.
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يعني راح تدفعين راتب شهر للتر الواحد راح تدفعين .😁😄.
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بشريني عن ألدغابيج إيفـون ومحمد عسـاهم بخــير عسى ربي يحفظهم .🤗🤗.