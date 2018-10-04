بالفيديو.. سقف منزل سعودي يقطر عسلًا

عادل الحربي (صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، بعد تفاجئه عقب عودته من إجازة أن سقف منزله يقطر عسل.

وأظهر ” الفيديو ” وجود خلية كاملة كونها سرب من النحل في سقف منزله بعد أن كشف عنه المواطن.