ريال مدريد يواصل استعداداته للقاء ” ديبورتيفو ألافيس “

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، استعداداته تحت قيادة المدير الفني ” جولين لوبيتيغي ” ، لزيارة فريق ” ديبورتيفو ألافيس ” السبت القادم بالليغا، معتمدًا على المدافع ” سرجيو راموس ” والنجم الويلزي ” غاريث بيل ” ضمن تشكيلة الفريق.

وتغيب كل من ” راموس، بيل ” عن المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي أمام سسكا موسكو الروسي في العاصمة الروسية في إطار الجولة الثانية بدوري الأبطال، والتي خسر فيها الفريق الأبيض بنتيجة 0-1.

وجاء ذلك بقرار شخصي من ” لوبيتيغي ” لإراحة المدافع ” راموس ” لأنه شارك على مدار 100 دقيقة، وأكثر في مستهل هذا الموسم، فيما انسحب ” بيل ” في راحة مباراة الديربي السابقة أمام أتلتيكو عند شعوره بآلام عضلية.

وخضع ” كارفاخال ” ، الذي اضطر لمغادرة أرض ملعب لوجنيكي، اليوم الخميس إلى أشعة بالرنين المغناطيسي، أكدت أنه يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليسرى ستمنعه من اللعب أمام ألافيس، فضلًا عن منعه من الاستجابة لاستدعاء المنتخب الإسباني.

ويضاف كلًا من ” إيسكو ألاركون ومارسيلو ” إلى قائمة المصابين، حيث ما زال يتعافى الأول من عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، بينما يعاني الثاني من تمزق عضلي.