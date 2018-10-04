الشؤون الصحية بتعليم الطائف تقيم حملة توعوية عن سرطان الثدي

بدرية المالكي(صدى):

نفذت إدارة الشؤون الصحية بالتعاون مع إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الطائف اليوم الخميس على مسرح الإدارات النسائية بالريان دورة توعوية تثقيفية لمنسوبات التعليم عن مرض سرطان الثدي وطرق اكتشافه والوقاية منه، تحت ” شعار لاتسيرين الثامنة ” وذلك تزامنًا مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

واختتمت المحاضرة- التي قدمتهاأخصائي أول أورام نورة المنيعي وأخصائي أول تمريض هاجر البيشي – بعدد من التوصيات جاء منها أهمية نشر ثقافة التوعية لسرطان الثدي، والكشف المبكر عليه، كما قدمت الحملة مواعيد ثابتة في عدد من المستشفيات لتسهيل الكشف عن المرض للراغبات في الكشف.