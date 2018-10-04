اختتام البرنامج التدريبي كيجن بالابتدائية الرابعة والعشرون بالطائف

بدرية المالكي (صدى):

اختتم اليوم الخميس البرنامج التدريبي كيجن والذي دشنته المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي الإثنين الماضي بالابتدائية “الرابعة والعشرون ” بحضور عدد من القيادات التعليمية , وحضور أكثر من 70 متدربة من المدرستين الابتدائية الرابعة والعشرون والابتدائية الرابعة عشرة بالحوية من معلمات ووكيلات وقائدتي المدرستين .

وتهدف الورشة التدريبية إلى استعراض نماذج للنجاح واكتشاف القوة في التعلم التعاوني الحقيقي, وتطوير البيئة الصفية وبناء مجتمع صفي إيجابي, كذلك رفع درجة الانضباط في الصف من خلال إدارة صفية متميزة, وتشكيل مجموعات ناجحة, وحل المشكلات المتعارف عليها في نظام المجموعات , كذلك بناء المهارات الاجتماعية وتطوير شخصية الطالب, وتحسين درجات الاختبار للطلبة, إلى جانب تعزيز التعلم والتحفيز والإبداع لدى جميع الطلبة.

ناقشت الورشة عددًا من المحاور تناولت من خلالها التعرف على مبادئ PIES , وعددًا من النماذج على المحتوى الشفهي والكتابي؛ لبناء فريق ومجتمع صفي وأوراق العمل, كذلك المقارنة بين التعلم التقليدي ونظام المجموعات وكيجن , وتكوين المجموعات, والتعرف على نصائح هامة للإدارة الصفية, وعدد من المحاور الهامة.

وثمنت الزايدي دور قائدة المدرسة المستضيفة للبرنامج رولى أبو عسكر, وقائدة الابتدائية الرابعة عشرة بالحوية هند القثامي ومنسوبات المدرستين, وإدارة التدريب التربوي, على تفعيل مثل هذه البرامج الهادفة, مشيرة إلى أهمية البرنامج في تطوير البيئة الصفية والمجموعات الناجحة, وأثره على تطور التعليم والتعلم, وتحقيق أهداف الوزارة المتضامنة مع رؤية المملكة 2030.