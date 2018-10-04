افتتاح مركزين للموهوبات بتعليم عسير  

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان , مساء أمس, مركزي الموهوبات بأبها وخميس مشيط ، بحضور عدد من القيادات التعليمية في المنطقة .

واستعرضت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة نجلاء الرفيدي ، في كلمة مسجلة إنجازات الإدارة وبرامجها خلال العام الماضي ، حيث تم تنفيذ العديد من الورش التدريبية استهدفت ما يقارب ٤٠٠٠ طالبة و٦٠٠ منسقة موهوبات ومعلمة وولية أمر، مشيرة إلى أن البرامج النوعية التي تقدمها المراكز لتدريب ورعاية الموهوبين والموهوبات تتم على أيدي مدربين ومدربات متخصصين في هذا المجال .

وفي الختام قام آل كركمان بجولة على على المعارض المصاحبة ، ونماذج من أعمال الطالبات.

من جهتها وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح أمس ، على سير العمل في مركز الموهوبات بأبها والبرامج التي يقدمها .