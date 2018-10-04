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  3. شاهد .. صابر مشهور الملقب بـ أغبى اخواني يفك لغز اختفاء جمال خاشقجي

شاهد .. صابر مشهور الملقب بـ أغبى اخواني يفك لغز اختفاء جمال خاشقجي




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 59 دقيقة

التعبان هذا يحاول يثبت أن خشوقه عندنا
يابوق ياناعق
جمال جاء للقنصلية لأنهاء أجراءات زواج وطلاق
وخرج منها
لاتضحكون معه ياشباب
هذا يبي يسوي فتنه
دققوا في كلامة وبتعرفون قصدي😐

[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 52 دقيقة

جمال خاشقجي أعداءه كثير
وروحو تويتر شوفوا مشاكلة مع الناس في جميع الدول
وأكيد تربصوا له الين ماطلع من السفارة
وخطفوه علشان يسوون فتنه بين المملكة وسلطات تركيا
حن لازم نسوي تحقيق ونطالب تركيا
بتأمين الحماية للمواطنين السعوديين
وأن تركيا هي المسؤلة عن تعرض إي مواطن من إي دولة لأعتداء بداخل تركيا
أطالب القنصلية السعودية في تركيا
بكتابة خطاب شديد اللهجة للرئيس التركي
وتحمله مسؤلية أختفاء خاشقجي.

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