نشر : منذ 4 ساعات 1٬802 4 فيديوهات متنوعة شاهد .. صابر مشهور الملقب بـ أغبى اخواني يفك لغز اختفاء جمال خاشقجي الوسوم:السعودية
نوره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11479 ] نشر منذ 2 ساعتين
هـه 😂هـه 😂هـه😂 هـه 😂هـه😂 هـه😂 هـه😂 هـه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 59 دقيقة
التعبان هذا يحاول يثبت أن خشوقه عندنا
يابوق ياناعق
جمال جاء للقنصلية لأنهاء أجراءات زواج وطلاق
وخرج منها
لاتضحكون معه ياشباب
هذا يبي يسوي فتنه
دققوا في كلامة وبتعرفون قصدي😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 52 دقيقة
جمال خاشقجي أعداءه كثير
وروحو تويتر شوفوا مشاكلة مع الناس في جميع الدول
وأكيد تربصوا له الين ماطلع من السفارة
وخطفوه علشان يسوون فتنه بين المملكة وسلطات تركيا
حن لازم نسوي تحقيق ونطالب تركيا
بتأمين الحماية للمواطنين السعوديين
وأن تركيا هي المسؤلة عن تعرض إي مواطن من إي دولة لأعتداء بداخل تركيا
أطالب القنصلية السعودية في تركيا
بكتابة خطاب شديد اللهجة للرئيس التركي
وتحمله مسؤلية أختفاء خاشقجي.