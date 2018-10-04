انفنيتي Project Black S الاولية تتزود بتقنية F1 Hybrid

باريس (صدى):

كشفت انفنيتي المزيد عن سيارتها الاوليةProject Black S التي عرضتها في معرض باريس الدولي للسيارات 2018 ووفرت تفاصيل حول نظام استعادة الطاقة في السيارة وخطط الشركة الكهربائية للمستقبل. وكانت الشركة قد قدمت في 2017 موديل Q60 Project Black S ووصفته الشركة بأنه وسيلة لاكتشاف امكانية المزج بين تقنيات F1 Hybrid من فريق رينو سبورت للفورميلا 1 مع السيارات العادية المستخدمة للطرق.

وعادت الشركة من جديد للعب على نفس النغمة الخاصة بالهجين مع السيارة الاولية الجديدة Project Black S التي تبدو قريبة في الشكل من موديل 2017 التجريبي وتعتمد على موديلات انفنيتي Q60 Red Sport 400 مع محركات مطورة. وأكدت الشركة ان النموذج الاولى يعكس التزام الشركة بتطوير محركات سيارات كهربائية عالية الأداء مع محاولة استلهام الفكرة من تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي.

وتخطط انفنيتي لتزويد اصداراتها بالمحركات الكهربائية بداية من 2021 مع الاعتماد على موديل Q Inspiration Concept كأساس للمنصات الكهربائية المقبلة لسياراتها وتشمل الخطة بطاريات كهربائية ونظم e-POWER توفر الاداء ومدى التنقل المطلوب. وتأتي السيارة الأولية الجديدة بمحرك V6 سعة 3 لتر بشاحنين توربينيين VR30 مع نظام لاستعادة الطاقة.

وتولد قوة اجمالية 563 حصان وعزم دوران 475 نيوتن متر وبما يسمح بتسارع السيارة في 4 ثواني . كما تستخدم السيارة 3 مولدات تقوم بجمع الطاقة المتولدة عن المكابح مما يسمح للسيارة بتوليد الطاقة الكهربائية خلال الكبح وخلال التسارع .