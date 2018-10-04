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مواطن يتسائل لماذا 1200 ريال مقابل مالي لمكفول؟ .. ” الجوازات ” توضح

مواطن يتسائل لماذا 1200 ريال مقابل مالي لمكفول؟ .. ” الجوازات ” توضح
علي القحطاني (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار مواطن حول المبلغ المطلوب عن طريق البنك لإصدار تأشيرة خروج وعودة لأحد المكفولين.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أردت إصدار تأشيرة خروج وعودة لأحد المكفولين لدي مفردة مدة شهرين لكن المبلغ المطلوب عن طريق البنك هو ١٢٠٠ ريال لماذا علمًا أن له طفلين ” .

وردّ حساب الجوازات عليه قائلًا : ” أهلاًبك، تعرّف على آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص ” .

 


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