مواطن يتسائل لماذا 1200 ريال مقابل مالي لمكفول؟ .. ” الجوازات ” توضح

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار مواطن حول المبلغ المطلوب عن طريق البنك لإصدار تأشيرة خروج وعودة لأحد المكفولين.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أردت إصدار تأشيرة خروج وعودة لأحد المكفولين لدي مفردة مدة شهرين لكن المبلغ المطلوب عن طريق البنك هو ١٢٠٠ ريال لماذا علمًا أن له طفلين ” .

وردّ حساب الجوازات عليه قائلًا : ” أهلاًبك، تعرّف على آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص ” .