في واقعتين منفصلتين: مركز الضبط الأمني بالأفلاج يضبط 130 حبة مخدرة وقطعتَيْ حشيش

عادل الحربي(صدى):

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من الإطاحة بشابين بحوزتهما حبوب مخدرة وقطع حشيش، في واقعتين حدثتا بالأمس واليوم.

وكان رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” قد اشتبهوا أمس الأربعاء، في مركبة يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وبعد توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على 40 حبة مخدرة وقطعة حشيش؛ وسُلِّم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

وفي الواقعة الثانية اشتبه رجال الأمن في مركبة من نوع ” كورلا ” قادمة باتجاه الجنوب يقودها عشريني برفقة آخر.

وبعد توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش تم العثور داخلها على 90 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسُلم الشابان والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يذكر أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج يبذل جهوداً كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين وضبط الكثير من المحظورات والممنوعات.