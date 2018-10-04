” يعاني من مرض في القلب ” .. تفاصيل وفاة طالب خلال رحلة ترفيهية

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن تفاصيل حادث وفاة طالب خلال رحلة ترفيهية، صباح أمس، مقدمة العزاء إلى أسرته.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الخميس : ” تنعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطالب ناصر عبدالرحمن الحربي الذي وافته المنية صباح أمس، بعد مشاركته في رحلة ترفيهية نظمتها المدرسة الأهلية التي يدرس بها الطالب في الصف الرابع الابتدائي ” .

وأوضحت الإدارة، أن المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي، زار المدرسة صباح اليوم، مضيفة أن هناك لجنة مختصة بدأت في التحقيق في الواقعة.

كما أكدت أن المعلومات الأولية بيَّنت أن الرحلة التي نفذتها المدرسة شملت موافقات خطية على المشاركة بالرحلة لـ97 طالباً، ومنهم الطالب الفقيد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض في القلب وأجريت له عملية قلب قبل 6 سنوات بسببه.

وأضافت : ” أثناء الرحلة شعر الطالب بالإرهاق مما دفع المشرفين على الرحلة لنقله فوراً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، حيث فارق الحياة قبيل الظهر، وفيما تتولى الجهات المختصة التحقيقات في الحادثة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم ” .

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