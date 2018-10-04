تركي آل الشيخ : سأزور السودان لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن نيته للاستثمار الرياضي في السودان.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله.
وأكد آل الشيخ على دعمه للمغرب قائلًا : كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19172 ] نشر منذ 22 دقيقة
تكفى تعال وزير للاسكان
الدولة ماقصرت مع وزارة الاسكان
بس مدري ليه مايعملون مثلك بسرعه ومثل وزير الترفيه شغلكم جبار