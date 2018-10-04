تركي آل الشيخ : سأزور السودان لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك

طلال الغامدي(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن نيته للاستثمار الرياضي في السودان.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله.

وأكد آل الشيخ على دعمه للمغرب قائلًا : كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك.