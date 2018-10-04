السفير الشعيبي يستقبل نظيره الباكستاني

علي القحطاني (صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا السفير الدكتور أسامه بن محمد الشعيبي في مكتبه في مقر السفارة نظيره الباكستاني (سعادة السفير عبد السالك كهان) ورحب السفير الشعيبي بالسفير الباكستاني مبينا ان الشعبين الشقيقين المملكة العربية السعودي وجمهورية باكستان تربطهما علاقات إسلامية وأخوية واستراتيجية – ودار خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية ومناقشة سبل التعاون بينهما لما فيه مصلحة شعب البلدين الشقيقين .

فيما قدم السفير – عبد السالك – شكرة الجزيل للسفير الشعيبي على حسن الاستقبال والضيافة ومشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط الشعبيين الشقيقين باكستان والسعودية.

وأضاف: جئت من أجل زيارة اخي وزميلي وصديقي السفير الشعيبي والسلام عليه في بداية عملي كسفير في إندونيسيا بعد تكليفي بهذه المهمة واستفيد من خبراته وأتمنى أن تدوم هذه المحبة والصداقة لما فيه مصلحة الجميع .

وعن الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الوزراء عمران خان مؤخرا للمملكة العربية السعودية بعد فوزه رئيسا لوزراء باكستان ، قال السفير عبد السالك أن جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية بلدان مسلمان ولهذا فهم يرتبطان بعلاقة قوية وحرص رئيس الوزراء عمران خان على زيارة المملكة العربية السعودية للتشرف بالسلام على القيادة السعودية حيث كانت زيارة ناجحة وهادفة لما يملكه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله من حنكه وخبرة في المجال السياسي والذي وضع المملكة العربية السعودية ضمن الدول المتقدمة في جميع المجالات