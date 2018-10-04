بالفيديو.. ميريام فارس تنصح معجبيها بعدم إيذاء أنفسهم
أعادت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” نشر مقطع فيديو للمرة الثانية، اليوم الخميس، لأحد معجبيها على حسابها بموقع الصور ” إنستغرام ” .
وأوضح ” الفيديو ” ، أحد المعجبين وهو يخضع لجلسة رسم وشم على ظهره مستمعًا إليها وهي تؤدي أغنية ” أمان ” ، معلقة عليه ” إلى معجبيّ الأوفياء والرائعين، أنتم تفاجئونني دائمًا ” أحمد موسى ” أحببت وشمك وهو يبدو جميلًا فعلًا، أنت أحد أفضل المعجبين لدي ” .
وأكملت ” ميريام ” ، ” أقدر تمامًا الطريقة التي أردت من خلالها التعبير عن حبك ووفائك لي، وأتمنى ألا تكون شعرت بالألم، فأنا أقول لكم دائمًا إنني لا أريد أن تؤذوا أنفسكم لتعبروا عن حبكم لي ” .
وأضافت ” الفنانة اللبنانية ” ، ” أعرف كم تحبونني وهذا ما يمنحني الاندفاع والأمل ويجعلني أكثر قوة يومًا بعد آخر، أحبكم كثيرًا ” .
والجدير بالذكر أن النجمة التي غابت لوقت طويل عن متابعيها على مواقع التواصل بسبب مرضها فاجأت جمهورها بإطلالة مميزة مؤخرًا، ونشرت صورة جديدة لها في إطار إعلان خاص بإحدى علامات العدسات اللاصقة، ولفتت الأنظار بالأكسسوار المميز الذي وضعته بين أنفها وأذنها.
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My loyal and wonderful #myriamees you keep on surprising me. "Ahmad mousa" I loved your tattoo it looks really nice, you are one of my very first #myriamees ❤ I really appreciate how you expressed your love and longing for me, I hope it wasn't painful because as I always say I don't want you guys to hurt yourself to show your love for me. I know how much you love me and that's what is giving me loads of hope and making me stronger day after day. I love you so much 💗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11479 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحـــــــم أيام أبوفــــــــارس راعــــــــــي الحنــــبزانه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35184 ] نشر منذ 45 دقيقة
إي والله فقدناه
حسبي الله على الدخلاء
حاربوه الين مازهق
حتى بنت الطيار قذفوها وطعنوا بشرفها
للأسف المعلقين كلهم ساكتين
وخايفين
ولا واحد تجرأ يطلع كلمة حق
للدفاع عن عمالقة صدى
الي ياما أسعدونا وأستفدنا من تعليقاتهم.