بالفيديو.. ميريام فارس تنصح معجبيها بعدم إيذاء أنفسهم

أماني الغامدي(صدى):

أعادت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” نشر مقطع فيديو للمرة الثانية، اليوم الخميس، لأحد معجبيها على حسابها بموقع الصور ” إنستغرام ” .

وأوضح ” الفيديو ” ، أحد المعجبين وهو يخضع لجلسة رسم وشم على ظهره مستمعًا إليها وهي تؤدي أغنية ” أمان ” ، معلقة عليه ” إلى معجبيّ الأوفياء والرائعين، أنتم تفاجئونني دائمًا ” أحمد موسى ” أحببت وشمك وهو يبدو جميلًا فعلًا، أنت أحد أفضل المعجبين لدي ” .

وأكملت ” ميريام ” ، ” أقدر تمامًا الطريقة التي أردت من خلالها التعبير عن حبك ووفائك لي، وأتمنى ألا تكون شعرت بالألم، فأنا أقول لكم دائمًا إنني لا أريد أن تؤذوا أنفسكم لتعبروا عن حبكم لي ” .

وأضافت ” الفنانة اللبنانية ” ، ” أعرف كم تحبونني وهذا ما يمنحني الاندفاع والأمل ويجعلني أكثر قوة يومًا بعد آخر، أحبكم كثيرًا ” .

والجدير بالذكر أن النجمة التي غابت لوقت طويل عن متابعيها على مواقع التواصل بسبب مرضها فاجأت جمهورها بإطلالة مميزة مؤخرًا، ونشرت صورة جديدة لها في إطار إعلان خاص بإحدى علامات العدسات اللاصقة، ولفتت الأنظار بالأكسسوار المميز الذي وضعته بين أنفها وأذنها.