إبتدائية عبدالله بن السائب تطلق فعاليات البرنامج الوقائي “رفق”

محمد السعران(صدى):

أطلقت إبتدائية عبدالله بن السائب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض فعاليات البرنامج الإرشادي الوقائي “رفق” والذي يهدف إلى لخفض حالات العنف بأشكاله بالتعليم العام والذي بدأ يوم الأحد ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ.

وتنوعت أساليب تفعيل البرنامج بالمدرسة تحت إشراف المرشد الطلابي الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الشعيب ما بين برامج إذاعية وأركان تعليمية ونشرات توعوية ومسابقات متنوعة وأيضاً تغريدات لبعض الطلاب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تبرز معنى الرفق وأهدافه المتأمل تحقيقها.

وفي ختام البرنامج تم تكريم الطلاب المشاركين في البرنامج ، وألقى مدير المدرسة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الدكان كلمة بعنوان اللين والتسامح مع الآخرين حث فيها الطلاب على الرفق ونبذ العنف لتحقيق هدف المنشود من البرنامج.