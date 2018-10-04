زيارة وزراء مالية: المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت

سعيد العجل(صدى):

إشارةً إلى البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد في مكة المكرمة يوم الأحد 26 رمضان 1439ه الموافق 10 يونيو 2018م، الذي جمع قادة كل من: (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة الأمارات العربية المتحدة)؛ حيث تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي لمساعدته في تعزيز وضع المالية العامة واستدامتها من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على الشعب الأردني الشقيق، فقد قام كل من: معالي الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ، ومعالي الاستاذ عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الامارات العربية المتحدة ، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت ، بزيارة مشتركة للمملكة الأردنية الشقيقة يوم الخميس الموافق 4 اكتوبر 2018م ، التقوا فيها بدولة رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز، ومعالي الدكتور عز الدين كناكرية وزير المالية، ومعالي الدكتورة ماري قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني، حيث تم بحث العلاقات الأخوية بين الاردن والدول الثلاث ومناقشة الوضع الاقتصادي في الأردن والاليات المناسبة لدعم جهود الحكومة الأردنية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي ختام اللقاءات وقع وزراء المالية في الدول الثلاثة مع نظرائهم في الاردن على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها لوضع اتفاق قمة مكة موضع التنفيذ.

وقد أشاد دولة رئيس الوزراء الاردني بوقفة الاشقاء في الدول الثلاث والتي تأتي استمرارا لدعمها للأردن وتطلعاته نحو النمو والازدهار ، كما اكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم الثابت الداعم لاستقرار الأردن الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب الأردني الشقيق وتحقيق تطلعاته، وان الترتيبات الموقعة ستسهم بإذن الله في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقوية وضعها المالي والاستدامة المالية، كما ستسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية والاسهام في حفز النمو وخلق الوظائف ، كما ستدعم الودائع في البنك المركزي الأردني في تقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الدينار الأردني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرفه.