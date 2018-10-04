” الانضباط ” تغرم النجوم وتوقف لاعب العدالة

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارين على بغرامة مالية على نادي النجوم، وإيقاف لاعب نادي العدالة.

ألزمت اللجنة نادي النجوم بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال، لتأخر إداريي الفريق في تسليم المراقب كشوفات أسماء اللاعبين مدّة 15 دقيقة وذلك في مباراة فريقهم أمام نادي الأنصار دوريًا.

كما أوقفت لاعب نادي العدالة عبدالله الهميان 4 مباريات بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي والزامه بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب منافس في مباراة فريقه أمام نادي أبها دوريًا.