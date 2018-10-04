تطوير شامل لخطة العلاج بالعيادات الخارجية في مجمع الأمل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

ساهمت جهود بذلها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض في سبيل تطوير عمله والخدمة المقدمة لمرضاه ومراجعيه في تقليص مواعيد الحالات الجديدة لمراجعي العيادات الخارجية، بحيث تتم معاينتهم خلال ثلاثة أيام فقط، وذلك ضمن مشاريعه التحسينية العديدة في هذا الخصوص.

وأوضح رئيس العيادات الخارجية استشاري الطب النفسي الدكتور فيصل البيشي أن الجهود التي بذلها المجمع شملت تخصيص فرق علاجية مستقلة للعمل في العيادات الخارجية، وفتح عيادات جديدة، واستقبال الحالات في نفس اليوم وتسجيل الموعد مباشرة، وهو ما مكنه من استقبال الحالات الجديدة في العيادات دون أن تكون هناك حاجة للحضور لقسم الإسعاف والطوارئ أو الحصول على تحويل منه.

وبين أن أبرز النتائج التي تحققت من هذا الإنجاز في العمل هو تقليص مدة الحصول على موعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، بعد أن كانت تصل في السابق إلى 3 أشهر، وبالتالي سرعة معاينة الحالات وإجراء التدخلات اللازمة من الفرق الطبية وتحديد العلاج اللازم لكل حالة.

وأشار د. فيصل البيشي إلى إحصائية أعدها المجمع كشفت أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلتها العيادات الخارجية خلال العام 1439هـ بلغت (5058) حالة فيما كان العدد خلال العام 1438هـ يبلغ (3753)، بنسبة زيادة تقارب (35%).