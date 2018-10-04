‏جامعة الملك سعود تقدم 25 ورشة عمل للمعلمين في يومهم العالمي‏

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر افتتح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد النمي اليوم فعاليات اليوم العالمي للمعلم الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كلية التربية وذلك بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ‏الأستاذ حمد الوهيبي وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع وعميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبد العزيز الجريوي.

‏وقد تجول الدكتور النمي بصحبة ضيوف الجامعة في المعرض المصاحب الذي تنظمه كلية التربية بهذه المناسبة وشهد المعرض مشاركة العديد من القطاعات والمؤسسات التعليمية بالإضافة الى أقسام ومراكز كلية التربية.

‏وأكد الدكتور النمي أن المعلمين والمعلمات هم بُنات المستقبل ومربو الأجيال وحاملوا لواء الرسالة وعليهم يعقد الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في تعليم وإعداد جيل قادر على تحقيق رؤية ‏المملكة ٢٠٣٠، وعبر النمي عن سروره بما شاهده في المعرض وفِي الورشة التدريبية المصاحبة.

من جهته ‏كشف الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع عن تخصيص ‏أكثر من ٧٠٠ مقعد في ٢٥ورشة عمل ضمن فعاليات يوم المعلم العالمي بكلية التربية الذي يقدمها المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالتعاون مع أقسام الكلية وجهات متنوعة و كذلك مقاعد خاصة لطلاب الكليات ومقاعد خاصة لمعلمي ومعلمات إدارة تعليم الرياض.

‏من جهته قال مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية الدكتور أنس التويجري

إن المركز التربوي وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم نظم العديد ‏من الدورات والورش التدريبية. ‏كما أعلن التويجري عن تقديم المركز للعديد من الدورات المتميزة في المرحلة المقبلة والتي ستساهم بإذن الله في رفع المستوى المهني والمهارات للمعلمين والمعلمات.

‏من جهته قال رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداوود أن القسم شارك في اليوم العالمي للمعلم من خلال تقديم أربع ورش تدريبية ‏بالإضافة إلى جناح خاص قدم من خلاله العديد من الدراسات والبحوث العلمية المتميزة بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية التي ألفها أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

من جهته قال المشرف على وحدة العلاقات العامة والإعلام الدكتور محمد بن عبدالله الشهري إن المعلمين والمعلمات أكدوا إيمانهم بالرسالة السامية لمهنة التدريس، ودورهم في صون تلك الأمانة ومجابهة التحديات كافة، لتبليغ ما وكلوا به، وتحقيق رؤى القيادة الرشيدة للدولة، في النهوض بالوطن وبناء أجيال المستقبل الواعد. كما صرح الدكتور الشهري أن الجهات الخارجية المشاركة في الفعالية بلغت ست جهات كانت على النحو التالي: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، هيئة تقويم التعليم، شركة تطوير لتقنيات التعليم، والأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز. إضافة إلى مشاركة سبع عشرة جهة من داخل الجامعة.