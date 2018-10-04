رجل يخرج من سجنه ليكتشف حمل زوجته من ابن خاله

القاهرة(صدى):

أقدم رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، في مصر على قتل ابن خاله بعد اكتشافه خيانة زوجته له معه أثناء وجوده بالسجن لمدة 9 أشهر؛ حيث خرج من محبسه ووجد زوجته حاملًا من ابن خاله الذي كان يتردد عليها ويبيت في منزله معها دون وجوده.

وادعت الزوجة أن الجنين منه وحاولت بكل السبل أن تقنعه، حتى تأكد أنهاحملت سفاحًا من ابن خاله مستغلين معًا غيابه بالسجن؛ ليقرر الانتقام منه برفقة صديقه ” الحلاق ” فتواصل مع ابن خاله طالبًا منه أن يتلاقي معه لأمر هام، وقام باستدراجه.

وفي غفلة منه وبمساعدة الحلاق، قام بالإمساك به مسددًا له طعنة بسلاح ” كاتر ” متسببًا له بجرح ذبحي بالرقبة، وسقط الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومحمود ينظر له بعين الانتقام يتمنى لو يذبحه ألف مرة انتقامًا لفعلته وخيانة الأمانة التي أوصاه عليها؛ ثم ذهب به إلى ترعة المحجر ليلقي بجثته، في محاولة منه أن يتستر علي جريمته.

وطفت الجثة بعد فترة بسيطة على وجه الماء ووجدها الاهالي، وفور علم قوات الشرطة بالأمر والتحري حول الواقعة ووصول أمر تردده على الزوجة أشارت أصابع الاتهام للزوج الذي أقر بجريمته واعترف أمام رجال المباحث أنه ذبح ابن خاله وألقى بجثته في الترعة انتقامًا لشرفه.