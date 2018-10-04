أمير الشمالية يدشن مشروع تقاطع جسر مجمع الدوائر الحكومية بتكلفة بلغت 46 مليون ريال

محمد السعران(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم تقاطع جسر مجمع الدوائر الحكومية ضمن مشروع المجموعة الأولى الذي يشمل تنفيذ 4 تقاطعات ، وهو أحد المشاريع التي تنفذها وزارة النقل في منطقة الحدود الشمالية. بتكلفة بلغت 46 مليون ريال.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية راحة وسلامة المواطنين من خلال إقرار المشروعات ذات الاحتياج الفعلي مثل هذا المشروع الذي يخدم المركبات المتجهة لمجمع الدوائر الحكومية والمطار والجامعة وكذلك يخدم أحياء الضاحية و الناصرية والنسيم .

ونوه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية استكمال تنفيذ مشروعات الطرق المختلفة في المنطقة لخدمة مرتاديها ، معرباً سموه عن شكره لفرع وزارة النقل بالمنطقة لتنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في انسياب الحركة كونه يخدم مواقع مهمة في المنطقة .

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الحدود الشمالية المهندس ماجد فهد الشمري إلى الدعم والرعاية والمتابعة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية وحرصه على إنهاء المشروع وتذليل جميع العقبات التي كانت تعترض التنفيذ مما ساهم في إنجاز هذا التقاطع بالوقت المحدد.