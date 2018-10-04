بالصور.. اللواء الشمراني يشهد تشييع جثمان شهيد الوطن خميس الهتاني

حامد العمري (صدى):

أدى قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال الشمراني ، وقائد قطاع حرس الحدود بالليث العميد خالد الشهراني ، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود ، وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم الخميس ، بجامع أضم الكبير بمحافظة أضم ، الصلاة على شهيد الوطن الجندي أول خميس سعيد سعيد الهتاني، الذي استشهد بالحد الجنوبي مساء أمس الأربعاء .

ونقل اللواء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لأسرة الشهيد.

وأكد “الشمراني” أن الشهيد نال شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للوطن والدين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب والد وأقارب الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على تعزيتهم ومواساتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداءً لهذا الوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة .

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