نساء يستدرجن الفتيات ويقدموهن لأزواجهن

القاهرة(صدى):

أعلنت الجهات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، القبض على 3 سيدات يستدرجن الفتيات إلى منازلهم، ويقدموهن لأزواجهن لممارسة الرذيلة والابتزاز.

وتلقت الجهات الأمنية عدة بلاغات من سيدات، حول تعرضهن للابتزاز من قبل تشكيل عصابي متخصص في استدراج الفتيات إلى أحد البيوت المشبوهة

وبالتحريات، تم اكتشاف أن المتهمات الثلاث مشتركين مع أزواجهن في شبكة دعارة، تعمل على استدراج الفتيات والسيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لبيع ملابس مهربة، ثم يتم تخديرهن ويقوم أزواجهن بممارسة الرذيلة مهن ثم تصويرهن عاريات.

ويقوم الأزواج الثلاثاة بابتزاز الفتيات والسيدات من خلال إجبارهم دفع أموال كثيرة مقابل عدم نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إحالة المتهمات إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم بشأنهن.