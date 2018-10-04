إخلاء 300 طالبة لاحتراق عدادات كهرباء بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

شهد حي ” المجاهرين ” بمكة المكرمة أمس الأربعاء، احتراق عدادات كهرباء بالمتوسطة 58؛ مما تسبب في إخلاء أكثر من 300 طالبة.

وبالتطرق للتفاصيل، اشتعلت النار في العدادات الخارجية لمبنى المدرسة المستأجر عند الـ9 صباحًا؛ وهو الأمر الذي أجبر قائدة المدرسة والمعلمات على إخلاء الطالبات في وقت قياسي.

ولم تحدث أية إصابات لمنسوبات المدرسة من الكادر التعليمي أو الإداري أو الطالبات، كما قامت شركة الكهرباء باستبدال العدادات المحترقة بأخرى جديدة ومعرفة مسببات الحريق.