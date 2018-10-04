توقعات ” الأرصاد ” لطقس غدا الجمعة في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة، موضحة أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات منطقتي جازان و عسير تشمل الاجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها الى مرتفعات الباحةوالطائف.

وأشارت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه في حين تكون السماء غائمة جزئياً ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.