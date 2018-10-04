إغلاق مستودع وكيل أدوية حاول ” تجفيف السوق ” بالرياض

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، إغلاق مستودع وكيل أدوية حاول ” تجفيف السوق ” من أحد المستحضرات الدوائية الخاضعة للرقابة والتي تم تخفيض سعرها بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أنها تقلت بلاغات بخصوص عدم توفر المستحضر الذي أعادت تسعيره بأقل من السعر السابق، واشتبهت بأن الوكيل يعمل على ” تجفيف السوق “.

وأضافت أنه لدى زيارة مفتشيها مستودعات الوكيل في مدينتي الرياض وجدة، تبيّن أن المستحضر متوفر بكميات كبيرة، كما اتضح أن المستودع بمدينة الرياض غير مرخص لتخزين الأدوية المخدرة، وضبط لديه 9 مستحضرات تبلغ كميتها 156108 وحدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إغلاق مستودع وكيل الأدوية وغرفة الأدوية المخدرة بالرياض مع تحريز كامل كمية الأدوية المخدرة، داعيه إلى الإبلاغ عن المخالفات الدوائية عبر الاتصال بمركز الاتصال الموّحد (19999).