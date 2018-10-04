هل تركت زوجتك وظيفتها.. ” حساب المواطن ” يوضح أحقيتك في زيادة الدعم

علي القحطاني(صدى):

تعد وظيفة الزوجة أحد العوامل الهامة في دخل بعض الأسر وهو ما يثير تسائل بعض المواطنين على مدى أحقيقة زيادة مقدار دعم ” حساب المواطن ” في حالة ترك الزوجة للوظيفة وتفرغها لرعاية شئون بيتها .

ووفقاً لخدمة عملاء “حساب المواطن ” والتي أجابت على سؤال أحد المواطنين والخاص بهذا الشأن يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار وهي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية علي البوابة الإليكترونية على : هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع قيمة الدفعة الـ 11 من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر الجاري .

يذكر أن حساب المواطن أن حساب المواطن أعلن مؤخراً أنه يحق للمواطنين الإعتراض على عدم أهلية الإستحقاق خلال 3 أشهر وتعويضه بأثر رجعي بقيمة 5 أشهرفي حال ثبوت أحقيته د.