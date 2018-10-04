بالصور.. كشف لغز رسالة تجديد بطاقة الصراف والإطاحة بـ 14 باكستاني بجدة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة جدة بـ 14 باكستانيًا؛ شكّلوا تجمعًا عصابيًا للنصب والاحتيال، من خلال إيهام الضحايا بتجديد بطاقات الصراف.

وضبطت شرطة جدة العصابة وبحوزتهم ٤٦ جهاز جوال مختلفة الأنواع وعددًا كبيرًا من شرائح الاتصال.

وعن التفاصيل، كشفت شرطة جدة لغز رسالة بطاقة الصراف، من خلال رصد انتشار ظاهرة بعث رسائل نصية على أرقام الجوالات، مفادها أنه تم حظر بطاقة الصراف، وفي حال الرغبة في تجديدها يمكن الاتصال برقم جوال مكتوب في آخر الرسالة.

حيث اكتشفت شرطة جدة أن من يقف وراء هذا الأسلوب الاحتيالي، مقيمون من الجنسية الباكستانية والذين اتخذوا منزلاً شعبيًا بحي ” المروة ” بجدة كوكر لهم يمارسون من خلاله نشاطهم الإجرامي.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم استكمال الإجراءات الأولية تحقيقيًا وفنيًا وتقنيًا؛ تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة العامة.