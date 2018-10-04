​هوندا HR-V 2019 تهبط في باريس بمحرك VTEC بشاحن توربيني

باريس(صدى):

بعد انتظار, أطلقت هوندا سيارتها HR-V موديل 2019 الجديدة في معرض باريس الدولي للسيارات حيث تستهدف بها الأسواق الاوروبية ، فيما لم تحصل السيارة على تغييرات كبيرة في التصميم خاصة أن التغيير الأبرز يظهر في مقدمة السيارة مع لمسات كرومية واضحة فوق شبكة التهوية الأمامية تحل مكان اللمسات السوداء اللامعة في الطراز السابق.

كما تم تطوير الصادم الامامي للسيارة مع زيادة عمق فتحات التهوية فيه بالاضافة الي تواجد مصابيح ضباب دائرية الشكل فيه ، كما طورت هوندا شكل المصابيح الأمامية للسيارة من خلال اضافة عدسات بروجكتور جديدة وتطوير وحدات الاضاءة النهارية بتقنية الليد لتصبح قياسية . أما في الجزء الخلفي من السيارة, فقد زود بقضيب كرومي فوق لوحة الأرقام ليعكس نفس اللمسات الكرومية في مقدمة السيارة.

أما النسخ الأعلى من HR-V, فتاتي بعجلات ألومنيوم 17 بوصة بتصميم حديث مع لمسات كرومية في مخارج العادم بالاضافة الي مصابيح امامية ليد كاملة في أعلى الاصدارات بالاضافة الي مصابيح خلفية ليد كاملة كذلك مع بعض التعتيم والتظليل في عدسات المصابيح الخلفية ، كما يمكن للمشترين الاختيار من بين 8 ألوان للسيارة تشمل الأزرق ميدنايت بيم ميتاليك.

وفي المقصورة, تظهر مقاعد أمامية بتصميم محدث توفر مزيد من الراحة في الرحلات الطويلة , مع فرش جديد من خامات اعلى في الجودة، بينما الاصدارات الاعلى تمزج بين الفرش الجلدي والقماشي مع تطريز مزدوج بالاضافة الي استخدام خامات عزل صوتية في أقواس العجلات والاجزاء الامامية والحقيبة الخلفية وألواح الأبواب لضمان توفير مزيد من الهدوء في الداخل.

كما يتوفر في الاصدارات الاعلى نظام Active Noise Cancellation والذي يعتمد على ميكروفونين في المقصورة لرصد الترددات المنخفضة الخاصة بالضوضاء والغائها . ومن حيث المواصفات الفنية, فالسيارة تأتي بمحرك 1.5 لتر بقوة 130 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر ويمكنها التسارع في 10.7 ثانية بالاضافة الي ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو CVT وقد طور مهندسو هوندا المحركi-VTEC من خلال تقليل الاحتكاك بين المكابس والاسطوانات لزيادة الكفاءة والاعتمادية.

وستقدم الشركة في ربيع 2019 محرك ديزل 1.6 لتر كما ستطلق محرك سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني وسيبدأ تسليم السيارة للمشترين في أكتوبر الجاري.