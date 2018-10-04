نجاح عملية قلب مفتوح لمريض في نجران

نجران(صدى):

نجح فريق طبي سعودي في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران بفضل الله في إنقاذ حياة مريض يعاني من تضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب الأيسر وبقية الشرايين التاجية وأمراض مصاحبة شملت ارتفاع ضغط الدم والسكري ونزيفا حادا في المسالك البولية.

وأوضحت صحة نجران أن المريض تم نقله بشكل عاجل إلى قسم قسطرة القلب وأظهرت النتائج أنه يعاني من تضيق شديد في الجذع الأيسر التاجي مع تضيق في شرايين القلب الفرعية ، وبعد دراسة الحالة من قبل الأطباء في المركز تقرر إجراء عمليه قلب مفتوح إسعافية عالية الخطورة لإنقاذ حياة المريض تمكن من خلالها الجراحين من زراعة أربعة شرايين في عملية دقيقة وعودة القلب لوضعه الطبيعي مجددا بفضل من الله ، حيث غادر المريض المستشفى بصحة جيده بعد ستة أيّام من العملية الجراحية.

الجدير بالذكر أن مركز الامير سلطان أجرى خلال العام المنصرم (55) عملية قلب مفتوح بالإضافة الي إجراء 1444 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية ، كما استقبلت عيادات مركز الأمير سلطان خلال العام المنصرم 12151 مراجعا وتم إجراء 8967 عملية أشعة لتصوير القلب .