طريقة بسيطة تساعدكم على خسارة الوزن

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن تغيير طريقة التفكير في مظهر الجسم، يمكن أن تساعد في تسريع خسارة الوزن بعشرة أضعاف الطرق التقليدية.

ووجد باحثون في جامعة بورتسموث البريطانية، إن تخيل البدين نفسه نحيلاً، يمكن أن يزيد من كفاءة الحميات الغذائية في تحقيق أهدافها لخسارة الوزن.

وأظهرت الأبحاث، أن استخدام ما يُعرف بالتدريب الوظيفي على التصور، ساعد في خسارة نحو 7 كيلوغرامات و9 سم من محيط الخصر بعد عام في المتوسط، وعلى العكس فقد المرضى الذين جربوا المقابلات التحفيزية أقل من كيلوجرام واحد و0.24 سم من محيط الخصر.

وتنطوي طريقة ” التدريب الوظيفي على التصور ” على تخيل المرضى ما سيشعرون به أو يشمونه أو يتذوقوه عندما يتمتعون بمظهر رشيق.

ودرس الباحثون حالة 141 متطوعاً يعانون من زيادة في الوزن، ويملكون مؤشر كُتلة الجسم يزيد عن 25، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقسّم الباحثون المتطوعين إلى مجموعتين، خضع أفراد الأولى للعلاج بالتدريب الوظيفي على التصور، والثانية لطريقة المقابلات التحفيزية، وجرى قياس وزن ومحيط خصر المشاركين في بداية الدراسة، وبعد 6 أشهر، وبعد 12 شهراً.

ويُعتقد أن طريقة التدريب الوظيفي على التصور أكثر فعالية من الطرق الأخرى، لأنها تساعد على تحفيز العديد من الحواس في وقت واحد.