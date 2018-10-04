المنتخب الجزائري يضم 6 لاعبين استعدادا للقاء بنين

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الجزائري لكرة القدم عن ضم 6 لاعبين جدد لقائمة المنتخب تمهيداً للقاء منتخب بنين يومي 12 و16 أكتوبر الجارى ، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب أنه تم الإستعانة بكل من مصطفى زعبة، حارس وفاق سطيف، وجمال بن العمري، مدافع نادي الشباب السعودي، ويوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، وآدم وناس، لاعب نادي نابولي الايطالي، وإسحاق بلفوضيل، لاعب نادي هوفنهايم الألماني، وإسماعيل بن ناصر، لاعب بريشيا الإيطالي وذلك لأول مرة .

وأشار بلماضي أن القائمة تضم وهاب رايس مبولحي و عز الدين دوخة ومصطفى زغبة في حراسة المرمي و يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، محمد فارس، رفيق حليش، حمال بن العمري، مهدي طهرات في خط الدفاع أما الهجوم فشمل بغداد بونجاح، إسلام سليماني، ياسين بن زية، إسحاق بلفوضيل، إسماعيل بن ناصر .