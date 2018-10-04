50 مليون ريال قيمة اعتمادات مشاريع بلدية بيشة

محمد السعران(صدى):

بلغت قيمة المشاريع المعتمدة لبلدية بيشة 50 مليون ريال ضمن ميزانية العام الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني أن المشاريع المعتمدة ستشمل تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية والخدمية، ضمن خطط وبرامج البلدية التطويرية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة والمرافق.

وأبان العلياني أن المشاريع تضمنت استكمال سفلتة وإنارة عدد من أحياء المحافظة وقراها، وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة ومشروع لسوق المواشي، مشيراً إلى أن البلدية تعمل حالياً على استكمال أعمال الصيانة في عدد من الحدائق منها صيانة ممرات حديقة الخالدية، وحديقة الملك عبدالله الجنوبية، وحديقة الشفاء، والحدائق الواقعة على امتداد طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب وعدد من الحدائق الأخرى.

وأضاف أن محافظة بيشة تحظى باهتمام بالغ من أمانة عسير، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات المرورية.