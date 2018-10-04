مستشفى الملك سلمان يشارك العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين

محمد السعران(صدى):

احتفل مستشفى الملك سلمان ممثلاً بقسم تثقيف المرضى وذويهم يقيم فعالية اليوم- العالمي -للمسنين تحت شعار دورنا نرد الجميل ونخدمكم انتم غالين علينا حيث حددت الأمم المتحدة لأول من أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للمسنين بهدف دعم المسنين وابراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع لتعزيز بناء مجتمع لجميع الأجيال وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

تضمنت الفعاليه اقامة معرض توعوي يحتوي على عدد من اللوحات والرسائل التي تؤكد مكانة المسنين في المجتمع، وكيفية رعايتهم بقسم العيادات الخارجيه وعرض تلفزيوني عن اهمية الاهتمام و العنايه بكبار السن .

تخلل ذلك اقامة محاضره توعويه في قسم النساء عن اهمية وجود كبار السن في حياتنا والاهتمام بهم وتغذيتهم والحرص على صحتهم وتوزيع بعض الهدايا الخاصه لكبار السن مع النشرات التوعويه وتفاعل كبير من الزوار ومشاركة عدد كبير من المراجعين والزائرين لهذه الفعاليه .