بالفيديو.. مقلب مرعب لشاب ألقى ثعبانا على صديقه أثناء القيادة
أظهر مقطع فيديو، مقلب مرعب وخطير نفذه شاب في صديقه الذي كان يقود السيارة ولا يدري بما سوف يحدث.
وظهر الصديقان لويد ولويس داخل سيارة قبل أن يقرّر لويد أن يخيف لويس ويفاجئه برمي ثعبان يبلغ من العمر 7 سنوات على ساقيه.
وألقى الشاب بالثعبان على صديقه أثناء القيادة على الطريق جنوب يوركشاير الإنجليزية وتسبب المقلب في بكاء صديقه وصراخه بصوت عالٍ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55291 ] نشر منذ 2 ساعتين
مزح ثقيل اثقل من دم اللي مزح به ,,
,, حتى في مزحهم ارهابيون ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5591 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالفعل فيه نااس مزحهم ثقيل وما ينبلع ويجيب لك ( الطع ) ***!!