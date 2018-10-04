بالفيديو.. مقلب مرعب لشاب ألقى ثعبانا على صديقه أثناء القيادة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مقلب مرعب وخطير نفذه شاب في صديقه الذي كان يقود السيارة ولا يدري بما سوف يحدث.

وظهر الصديقان لويد ولويس داخل سيارة قبل أن يقرّر لويد أن يخيف لويس ويفاجئه برمي ثعبان يبلغ من العمر 7 سنوات على ساقيه.

وألقى الشاب بالثعبان على صديقه أثناء القيادة على الطريق جنوب يوركشاير الإنجليزية وتسبب المقلب في بكاء صديقه وصراخه بصوت عالٍ.