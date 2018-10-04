” صدفة ” تجمع الأمير هاري بحبيبته السابقة برفقة زوجته
تعرض الأمير هاري لموقف محرج خلال حضوره إحدى المناسبات برفقة زوجته ميجان ماركل، حيث التقى بصديقته السابقة الممثلة جينا كولمن خلال المناسبة عن طريق الصدفة.
ووفقًا لما ذكرته أحد المصادر المُقربة من الأمير، فإن ” هاري ” شعر بالإحراج، ما لفت أنظار الكثير من الحاضرين، وبدت على وجه علامات التوتر والانزعاج، فيما لم تلاحظ ” ميجان ” الأمر.
يُذكر أن علاقة قصيرة الأمد جمعت الأمير هاري و” كولمن ” في العام 2015، ولم تبلغ الأمور بينهما الجدية المطلوبة بسبب انشغالاتهما.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما هنالك مشكلة..
كلن اختار طريق..
لاتزيد المواجع خلني قد نسيت..
لاتقلب بقلبي صفحة الذكريات
انتهاء الحب وانت من حياتي انتهيت..
كل منا تخير له طريق الحياة..
عارف[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂
ميجان :: مادرت وانتم فضحتوه الله يهديكم
يمكن تقرأ الخبر ميجان وتكونون السبب في خراب بيتها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55291 ] نشر منذ 1 ساعة
تذكرت قول القائل ،حين قال // ماالحب إلا للحبيب الأول ِ ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 58 دقيقة
وتذكرت قول القايل ..
بعض الصدف توزن ذهب ..
وبعض الصدف لو هي تصيب..
.مالأمها داعي… هههههههههههه..