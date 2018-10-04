” صدفة ” تجمع الأمير هاري بحبيبته السابقة برفقة زوجته

لندن(صدى):

تعرض الأمير هاري لموقف محرج خلال حضوره إحدى المناسبات برفقة زوجته ميجان ماركل، حيث التقى بصديقته السابقة الممثلة جينا كولمن خلال المناسبة عن طريق الصدفة.

ووفقًا لما ذكرته أحد المصادر المُقربة من الأمير، فإن ” هاري ” شعر بالإحراج، ما لفت أنظار الكثير من الحاضرين، وبدت على وجه علامات التوتر والانزعاج، فيما لم تلاحظ ” ميجان ” الأمر.

يُذكر أن علاقة قصيرة الأمد جمعت الأمير هاري و” كولمن ” في العام 2015، ولم تبلغ الأمور بينهما الجدية المطلوبة بسبب انشغالاتهما.